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Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. haftasında Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ile devam ediyor. Ligin orta sıralarını ilgilendiren bu karşılaşmada tarafların tek hedefi, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmak ve puan tablosunda üst basamaklara tırmanmak. Peki Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. hafta mücadelesi olan Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla tüm hızıyla sürüyor. Puan cetvelinin orta sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik randevuda iki ekibin de ortak amacı, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara tırmanışa geçmek.

Peki, merakla beklenen Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Tüm bu soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

#Gaziantep FK #Erzurumspor FK #Trendyol Süper Lig
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