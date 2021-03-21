21 Mart 2021, Pazar
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İşte kulüpten yapılan o açıklama;
Son dakika spor haberleri: Erzurumspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yolllar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'da, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.
İşte kulüpten yapılan o açıklama;
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BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
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