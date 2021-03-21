21 Mart 2021, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Son dakika spor haberleri: Erzurumspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

ekiplerinden 'da teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yolllar ayrıldı.

ekiplerinden 'da, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör ile yollar ayrıldı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;


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