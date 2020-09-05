05 Eylül 2020, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Dadaş'ta Mina sevinci

Dadaş'ta Mina sevinci
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un, Yeni Malatya’dan yeni transferi Mina’nın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığı ve takımla çalışmalara başlayacağı bil dirildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Yeni Malatya'dan yeni transferi Mina'nın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığı ve takımla çalışmalara başlayacağı bil dirildi. 29 yaşındaki Ekvadorlu stoperin, 25 Ağustos'ta yapılan Kovid19 testi pozitif çıkmıştı. Tecrübeli savunmacının, yarın Erzurum'a gelerek mavi-beyazlıların kampına katılacağı duyuruldu
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