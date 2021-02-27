27 Şubat 2021, Cumartesi
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Galatasaray Erzurumspor maçı sonrası Mesut Bakkal: Bence pozisyon ofsayttı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda lider Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuk ekibin teknik direktörü Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın attığı 2. gol öncesinde ofsayt olduğunu savunan Bakkal, "Bence pozisyon ofsayttı" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattında bulunan BB Erzurumspor deplasmanda lider Galatasaray'a 2-0'la boyun eğdi. Karşılaşma sonrasında lacivert-beyazlıların teknik direktörü Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.
İşte Bakkal'ın o açıklaması:
2. golde Arda Turan orada hareketlendi, bence o pozisyon ofsayt!
Arda Turan bir pozisyonda hakeme 'Bana sarı kart vermelisin' demiş, başka pozisyonda ayağı kalkıyor orada da kart görse 10 kişi kalacaklardı.
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