27 Şubat 2021, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Galatasaray Erzurumspor maçı sonrası Mesut Bakkal: Bence pozisyon ofsayttı

Bakkal'dan hakem isyanı! Pozisyon ofsayttı
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında deplasmanda lider 'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuk ekibin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın attığı 2. gol öncesinde ofsayt olduğunu savunan Bakkal, "Bence pozisyon ofsayttı" ifadelerini kullandı.

'in 27. haftasında düşme hattında bulunan deplasmanda lider 'a 2-0'la boyun eğdi. Karşılaşma sonrasında lacivert-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Bakkal'ın o açıklaması:

2. golde orada hareketlendi, bence o pozisyon ofsayt!

Arda Turan bir pozisyonda hakeme 'Bana sarı kart vermelisin' demiş, başka pozisyonda ayağı kalkıyor orada da kart görse 10 kişi kalacaklardı.

Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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