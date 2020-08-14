14 Ağustos 2020, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'dan Fernandao atağı

Dadaş’tan Fernandao atağı
BB ERZURUMSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.08.2020

Erzurumspor, golcü transferi için Brezilya Serie A'da Bahia forması giyen eski Fenerbahçeli golcü ile görüşüyor.

Erzurumspor, golcü transferi için Brezilya Serie A'da Bahia forması giyen eski Fenerbahçeli golcü ile görüşüyor. Bahia'da oynadığı 8 maçta 3 gol atan Fernandao'nun, tekrar Türkiye'ye dönmek istediği, görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. 2014-15'te 22 golle, gol krallığı yaşadığı Bursa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan, 3 sezon sarı-lacivertlilerde top koşturan 33 yaşındaki santrforun kontratı, aralık ayında sona eriyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
Yabancı sınırının ertelenmesi sevindirici "Yabancı sınırının ertelenmesi sevindirici"
BB Erzurumspor Gabriel Obertan ile yeniden anlaştı! BB Erzurumspor Gabriel Obertan ile yeniden anlaştı!
Mina resmen BB Erzurumspor'da Mina resmen BB Erzurumspor'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör