13 Şubat 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Bakkal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şanssızlığımızı kırdık. Sivas ve Kayseri maçlarını kazanabilirdik. Bu futboldan galibiyet bekliyordum. İlk yarı pozisyon vermeden kapattık desem doğru olur. Harika oynadık. İkisi çok net 4 tane pozisyonumuz var. Rakibin ilk yarı sadece bir şutu var. İkinci yarı muhteşem takım savunması yaptık ve maçı kazandık. Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirmek benim için çok önemliydi. Aatif eski oyuncum ve çok iyi bir futbolcu. Benim ısrarımla Erzurum'a geldi. Mükemmel bir liderlik yapıyor ve performansı sahaya yansıyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ligde kalma inancımız her hafta artıyor ama daha hiçbir şey başarmadık. Yolumuz daha uzun. Cüneyt hoca ve ekibini de kusursuz maç yönettikleri için teşekkür ediyorum. İyi transferler yaptık. İki tane şehidimiz var. Allah sabırlar versin. Bu galibiyeti tüm Erzurum'a hediye ediyoruz."
Mesut Bakkal Çaykur Rizespor-Erzurumspor maçı sonrası konuştu: İlk yarı pozisyon vermeden kapattık. Harika oynadık
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Şanssızlığımızı kırdık. Sivas ve Kayseri maçlarını kazanabilirdik. Bu futboldan galibiyet bekliyordum. İlk yarı pozisyon vermeden kapattık desem doğru olur. Harika oynadık." dedi.
Süper Lig'in 25. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka Erzurumspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirdik" ifadesini kullandı.
Bakkal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şanssızlığımızı kırdık. Sivas ve Kayseri maçlarını kazanabilirdik. Bu futboldan galibiyet bekliyordum. İlk yarı pozisyon vermeden kapattık desem doğru olur. Harika oynadık. İkisi çok net 4 tane pozisyonumuz var. Rakibin ilk yarı sadece bir şutu var. İkinci yarı muhteşem takım savunması yaptık ve maçı kazandık. Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirmek benim için çok önemliydi. Aatif eski oyuncum ve çok iyi bir futbolcu. Benim ısrarımla Erzurum'a geldi. Mükemmel bir liderlik yapıyor ve performansı sahaya yansıyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ligde kalma inancımız her hafta artıyor ama daha hiçbir şey başarmadık. Yolumuz daha uzun. Cüneyt hoca ve ekibini de kusursuz maç yönettikleri için teşekkür ediyorum. İyi transferler yaptık. İki tane şehidimiz var. Allah sabırlar versin. Bu galibiyeti tüm Erzurum'a hediye ediyoruz."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları