09 Ağustos 2020, Pazar

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor, Hamroun’la yeniden anlaştı

BB Erzurumspor, Hamroun’la yeniden anlaştı
BB ERZURUMSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.08.2020

Süper Lig ekiperinden BB Erzurumspor, çalışmalarına başladı. Yeni sezonda iddialı kadro kurmak isteyen Erzurumspor, bu sezon sözleşmesi sona eren Jugurtha Hamroun’la yeniden anlaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına iç transferle devam ediyor. Mav-beyazlılar bu sezon sözleşmesi biten Hamroun ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı. ekibinden konulya ilgili "BB Erzurumspor'umuzda iç transferde bu sezon sözleşmesi sona eren Jugurtha Hamroun'la yeniden anlaştık ve yola devam ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
Hak ederek Süper Lig'e döndük "Hak ederek Süper Lig'e döndük"
BB Erzurumspor ikinci test sonucunu duyurdu BB Erzurumspor ikinci test sonucunu duyurdu
Canlı yayında açıkladı! Kulüp başkanları liglerin oynanmasını istemiyor Canlı yayında açıkladı! "Kulüp başkanları liglerin oynanmasını istemiyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör