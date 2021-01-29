29 Ocak 2021, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Yacouba Coulibaly Erzurumspor'da

Yacouba Coulibaly Erzurumspor'da
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

26 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri...

ekiplerinden transferin son günlerinde hareketli saatler yaşıyor. Mavi-beyazlılar son olarak 26 yaşındaki sol bek ile anlaştığını açıkladı.
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