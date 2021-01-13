13 Ocak 2021, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'dan 3 transfer birden!

Erzurumspor'dan 3 transfer birden!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

Transfer hareketli saatler yaşayan üç futbolcuyu kadrosuna kattı. Mavi-beyazlılar, , ve 'yı renklerine bağladı.

Transfer hareketli saatler yaşayan üç futbolcuyu kadrosuna kattı. Mavi-beyazlılar, , ve 'yı renklerine bağladı.







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