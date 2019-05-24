24 Mayıs 2019, Cuma
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BB Erzurumspor pusuya yattı
Giriş Tarihi: 24.05.2019
Ligde kalmak isteyen Erzurumspor, Göztepe ve Bursa'nın kayıplarını bekliyor.
Hafta sonu puanların 35'te birleşmesi durumunda üçlü averajla ligde kalacak olan mavi-beyazlılar, Kayseri maçına hazırlanıyor. Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Futbol ailesine kendimizi sevdirdik. Yıllar önceki Erzurumspor'u tekrar hatırlattık ve unutturmaya niyetimiz yok" diye konuştu.
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