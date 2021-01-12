12 Ocak 2021, Salı

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Jakub Szumski ile anlaştı

Erzurumspor'dan kaleye takviye!
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye , kaleye takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, Polonyalı kaleci ile resmen anlaştığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, ", 'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Jakub Szumski, son olarak ülkesinin Rakow takımında forma giymişti.

F.Bahçe Erzurum'da rahat kazandı! haberin devamı

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