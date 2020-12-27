27 Aralık 2020, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Mesut Bakkal: Galibiyetimiz beni ve camiayı mutlu etti

Galibiyetimiz beni ve camiayı mutlu etti
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

'de BB Erzurumspor'un başında çıktığı ilk maçtan galibiyet sevinci yaşayan , karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Galibiyetimiz hem beni hem de camiayı mutlu etti” dedi.

3-1'lik galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor'un Teknik Direktörü , oyun ve kazanılan galibiyet anlamında çok fazla şey söylemenin bir anlamı olmadığını düşündüğünü belirterek, "Çünkü 3 gündür Erzurumspor'un başındayım" dedi.

Takımın başında sadece bir antrenmana çıkma fırsatı bulduğunu ifade eden Bakkal, "Takımı belki mental olarak hazırlamaya çalıştım, yani konuşmayla belki de teoride hazırlamaya çalıştık. Yeni Malatyaspor'un nasıl oynadığını biliyorduk, önde çok kaliteli bir takım. Onları da başarılarından dolayı kutluyorum iyi gidiyorlar. Önde baskı ile pozisyon bulduklarını biliyorduk, Adem, Tetteh, Kubilay gibi inanılmaz önde bir dörtlüsü vardı. Çıkarken pas yapmaya çalıştık, eğer pasla çıkarsak, rakibinin önde baskısı bize sonuç verir dedik. Birebir oynadık. Orta sahada 2 kişi oynadıklarını biliyorduk, biz üçledik bir fazla duruma geçtik. Böyle olunca da ataklarda sadece uzaktan paslarla bize tehlikeli olmaya çalıştılar. İki stoperim çok iyi durumdaydı, böyle olunca gittikçe biz biraz daha öne çıkmaya başladık. Kalecimizin erken sakatlanması sonrası oyuna giren genç bir kalecimizdi, biraz tedirgin olduysak da maç boyunda duruşu takdir topladı. 1-1'den sonra 2-1'i erken bulduk sonrasında 3-1'i bulduk" şeklinde konuştu.

Ligde uzun süredir galibiyet alamayan Erzurumspor'un bugün gösterdiği direncin daha fazlasını yapabilecek bir kaliteye sahip olduğunu ifade eden Mesut Bakkal, "12 puan yaptık, şimdi maç maç gidiyoruz. Devreye kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Sonra çok bilinçli ve olumlu hareket edip ikinci yarıya başlamak istiyoruz, galibiyetimiz camiaya hayırlı osun. İyi bir galibiyetle başlamak beni mutlu etti hem de camiayı mutlu ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu özverili oyunun devamının geleceğini düşünüyorum" dedi.

Bir basın mensubunun 'Erzurumspor'da hedefiniz nedir' sorusuna da cevap veren Bakkal, "Öncelikle geldiğim noktada baya sıkıntılı bir dönem, ama kulüp yapısı olarak camia olarak hakikaten bazı şeyleri halletmiş durumdalar. Bulunduğu yeri hak etmeyen bir camia, kulüp yapısı olarak, işleyiş olarak, düzen olarak daha iyi yerleri hak eden bir takım bence. Birinci vazifem ligde takımı yukarı çıkarmak, önemli olan bu sene istikrarlı gidip üst sıralar da yerleşmek istiyoruz. Hakikaten zor bir lig yaşıyoruz sizin de bildiğiniz gibi. Konuşmak için henüz çok erken ama İnşallah bazı şeyler çok güzel olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

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