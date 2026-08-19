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Erzurumspor FK, Miguel Cardoso'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurumspor FK, Miguel Cardoso'yu transfer etti.

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Erzurumspor FK, Miguel Cardoso'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso'yu kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Ahmet Dal'ın da yer aldığı törende, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha ile sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde çekilen transfer tanıtım videosunda Cardoso'nun, "Haydi Erzurum, yolculuk şimdi başlıyor. Şimdi çalışma zamanı ve birlikte yükselme zamanı. Ben hazırım dadaşlar." ifadelerini kullandı.

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