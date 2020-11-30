30 Kasım 2020, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını resmen ayırdı!

Süper Lig'de bir flaş ayrılık daha!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Lacivert-beyazlı ekipte ile yollar resmen ayrıldı.

'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Lacivert-beyazlı ekip son 6 haftada galibiyet alamazken, 9 puanda kaldı.

KULÜP AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI

Bu gelişmeler üzerine BB Erzurumspor, ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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