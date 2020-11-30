BB Erzurumspor teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını resmen ayırdı!
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Lacivert-beyazlı ekipte teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar resmen ayrıldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Lacivert-beyazlı ekip son 6 haftada galibiyet alamazken, 9 puanda kaldı.
KULÜP AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI
Bu gelişmeler üzerine BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
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