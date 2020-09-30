30 Eylül 2020, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor Ricardo Gomes'i kadrosuna kattı

Erzurumspor Ricardo Gomes'i kadrosuna kattı
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki forvet Ricardo Jorge Pires Gomes'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

bir tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı forvetin kısa sürede 'a gelmesi bekleniyor.

Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan'da da oynayan Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyiyordu.

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