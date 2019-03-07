07 Mart 2019, Perşembe

BB ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'in 25. haftasında Aytemiz 'a konuk olacak , hazırlıklarına devam etti.

Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör yönetiminde yapıldı.

Mavi-beyazlı futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanı, top kapma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmana, sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Samed Ali Kaya ve Rashad Muhammed katılmadı.

Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Aytemiz ile arasında 10 Mart Pazar günü oynayacak maçı hakem yönetecek.

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