Hamza Hamzaoğlu: ”Bizden daha iyi oynadılar”

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, ”Alanyaspor’u da bu anlamda tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kaçırdıkları penaltılar da var. Skor daha farklı da olabilirdi” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün umutla geldiğimiz Alanya'dan maalesef mağlup olarak ayrılıyoruz. Tabii iyi bir futbol oynamadık. İyi mücadele ettik fakat oyun anlamında çok bir şey ortaya koyduğunuzu söyleyemeyeceğim. Alanyaspor'u da bu anlamda tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kaçırdıkları penaltılar da var. Skor daha farklı da olabilirdi. Bizim tabi ön tarafa gitmekte zorlandığımızı gördüm bugün. Düzeltmemiz gereken çok şey var, bunun farkındayız, bilincindeyiz. En azından hem mücadele hem de oyun olarak bugün ortaya koyduğumuz performans bu ligde kalmaya yetmez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çok daha iyisini yapmak zorundayız. Bunu yapacak gücümüz var, potansiyelimiz var. İnşallah en kısa zamanda toparlanıp, önümüzdeki haftadan itibaren bize gerekli sonuçları da alırız" diye konuştu.