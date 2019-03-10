10 Mart 2019, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Hamza Hamzaoğlu: ”Bizden daha iyi oynadılar”

Hamza Hamzaoğlu: ”Bizden daha iyi oynadılar”
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2019

’in 25. hafta maçında deplasmanda Aytemiz ’a 2-1 mağlup olan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör , ”Alanyaspor’u da bu anlamda tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kaçırdıkları penaltılar da var. Skor daha farklı da olabilirdi” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü , "Bugün umutla geldiğimiz Alanya'dan maalesef mağlup olarak ayrılıyoruz. Tabii iyi bir futbol oynamadık. İyi mücadele ettik fakat oyun anlamında çok bir şey ortaya koyduğunuzu söyleyemeyeceğim. 'u da bu anlamda tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kaçırdıkları penaltılar da var. Skor daha farklı da olabilirdi. Bizim tabi ön tarafa gitmekte zorlandığımızı gördüm bugün. Düzeltmemiz gereken çok şey var, bunun farkındayız, bilincindeyiz. En azından hem mücadele hem de oyun olarak bugün ortaya koyduğumuz performans bu ligde kalmaya yetmez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çok daha iyisini yapmak zorundayız. Bunu yapacak gücümüz var, potansiyelimiz var. İnşallah en kısa zamanda toparlanıp, önümüzdeki haftadan itibaren bize gerekli sonuçları da alırız" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
Bakın memleketiniz hangi takımlıymış! Sonuç inanılmaz... Bakın memleketiniz hangi takımlıymış! Sonuç inanılmaz...
BB Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları BB Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Erzurumspor Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı Erzurumspor Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör