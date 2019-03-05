05 Mart 2019, Salı

BB ERZURUMSPOR

Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed ameliyat edildi

Erzurumsporlu Rashad Muhammed ameliyat edildi
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu , elinden ameliyat edildi.

Rashad Mumuhammed'in, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sol el 3 ve 4. parmaklarından, metakarp kırığı sebebiyle ameliyat edildiği bildirildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği, futbolcunun 2 hafta sonra sahalara döneceği belirtildi.

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