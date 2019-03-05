05 Mart 2019, Salı

BB ERZURUMSPOR

Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019

ekiplerinden 'da 'le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

'in 25. haftasında Aytemiz 'a konuk olacak.

, hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, yeni teknik direktörü yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.



Antrenmana, maçında sakatlanan ve 'da ameliyat edilen Rashad Muhammed katılmadı.

Erzurum temsilcisi, 10 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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