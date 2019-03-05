Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, Galatasaray maçında sakatlanan ve İstanbul'da ameliyat edilen Rashad Muhammed katılmadı.
Erzurum temsilcisi, 10 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı