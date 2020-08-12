12 Ağustos 2020, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Gabriel Obertan ile yeniden anlaştı!

BB Erzurumspor Gabriel Obertan ile yeniden anlaştı!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ile yeniden anlaştı.

'e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

BB. ERZURUMSPOR OBERTAN İLE YENİDEN ANLAŞTI

Öte yandan ise BB Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu ile yeniden anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu 1 sene daha mavi beyazlı formayı giyecek.

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