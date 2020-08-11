11 Ağustos 2020, Salı

BB ERZURUMSPOR

Arturo Mina resmen BB Erzurumspor'da

Mina resmen BB Erzurumspor'da
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, BtcTurk ile sözleşmesi sona eren ile resmi sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BtcTurk 'la sözleşmesi sona eren Ekvadorlu futbolcu 'yı kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Arturo Mina Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Üç sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, sarı-siyahlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.


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