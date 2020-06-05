05 Haziran 2020, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Mehmet Özdilek: Kupa gelecek

Mehmet Özdilek: Kupa gelecek
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'u çalıştıran , “Zorlu bir süreçten geçiyoruz fakat hırsımız aynen devam ediyor. Bu takım, şampiyonluk kupasını kaldıracak” dedi.

1. Lig'de geri sayım sürerken şampiyonluk yarışındaki 'un Teknik Direktörü , iddialı konuştu. Zorlu bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Özdilek, "Her anlamda zor oldu. İdman yapamadık, daha sonra takımımızda vakaya rastlandı. Maçlara hazırlanmak kolay olmayacak ama hırsımız aynen devam ediyor. Bunu kaybetmedik" diye konuştu.

TEK DÜŞÜNCE VAR

Tek bir hedefleri olduğunun altını çizen tecrübeli hoca, "Bu takımın sonuna kadar elinden geleni yapacağına inanıyorum. Şu anda 2. sıradayız. Tek düşüncemiz ilk iki içerisinde kalarak sezon sonunda 'e yükselmek. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu takım şampiyonluk kupasını Erzurum'a getirecek" ifadelerini kullandı. 47 puanla 2. sırada bulunan mavi-beyazlılar, lige dönüş maçında 'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig'de programlar açıklandı! haberin devamı

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