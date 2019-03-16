Dadaş, Fırtına’ya hazır

Ateş hattındaki Erzurum’un Başkanı Hüseyin Üneş, G.Saray maçındaki gibi oynamaları halinde Trabzon’u eli boş göndereceklerini iddia etti

Ligde düşme potasından çıkmak isteyen Erzurumspor, bugün ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Son 12 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Dadaş, yeni hocası Hamza Hamzaoğlu'yla kötü gidişata "dur" demek istiyor. Başkan Hüseyin Üneş, "Artık ligin boyu çok kısaldı. Trabzonspor maçında iyi mücadele verip, istediğimiz sonucu da alarak sonraki haftalara moral ve motivasyonumuz yüksek şekilde hazırlanacağız" dedi.



GOLLER GELECEK



Başkan Üneş, gol yollarında yaşadıkları kısırlığı artık Trabzon maçıyla aşacaklarını iddia ederek, 1-1 sona eren G.Saray maçındaki gibi bir oyun ortaya koymaları halinde rahat kazanacaklarını öne sürdü. Hüseyin Üneş, "Biz her zamanki mücadelemizi verip sahamızdaki G.Saray ve ilk yarıda deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynadığımız oyunu oynarsak, çok rahat bir galibiyet alacağımıza inancımız sonsuz" diye konuştu.