16 Mart 2019, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Dadaş, Fırtına’ya hazır

Dadaş, Fırtına’ya hazır
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Ateş hattındaki ’un Başkanı , G.Saray maçındaki gibi oynamaları halinde Trabzon’u eli boş göndereceklerini iddia etti

Ligde düşme potasından çıkmak isteyen Erzurumspor, bugün ağırlayacağı 'u yenerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Son 12 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Dadaş, yeni hocası 'yla kötü gidişata "dur" demek istiyor. Başkan , "Artık ligin boyu çok kısaldı. Trabzonspor maçında iyi mücadele verip, istediğimiz sonucu da alarak sonraki haftalara moral ve motivasyonumuz yüksek şekilde hazırlanacağız" dedi.

GOLLER GELECEK

Başkan Üneş, gol yollarında yaşadıkları kısırlığı artık Trabzon maçıyla aşacaklarını iddia ederek, 1-1 sona eren G.Saray maçındaki gibi bir oyun ortaya koymaları halinde rahat kazanacaklarını öne sürdü. Hüseyin Üneş, "Biz her zamanki mücadelemizi verip sahamızdaki G.Saray ve ilk yarıda deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynadığımız oyunu oynarsak, çok rahat bir galibiyet alacağımıza inancımız sonsuz" diye konuştu.

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