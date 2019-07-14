14 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Erzurum ekibine katılan Obertan mavi-beyazlı forma ile 10 maça çıkıp 1'de gol kaydetmişti.
BB Erzurumspor Obertan’da mutlu sona ulaştı
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı.
B.B. Erzurumspor'un küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi tek taraflı fesh olan Obertan'a birçok Süper Lig ekibinden teklif gelmesine rağmen futbolcu tercihini yine BB Erzurumspor'dan yana kullandı. Başkan Hüseyin Üneş'in çabalarıyla tekrar mavi-beyazlı formayı giyecek olan Obertan sözleşme imzalamak için Erzurum'a geldi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Erzurum ekibine katılan Obertan mavi-beyazlı forma ile 10 maça çıkıp 1'de gol kaydetmişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"