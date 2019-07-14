14 Temmuz 2019, Pazar

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Obertan’da mutlu sona ulaştı

BB Erzurumspor Obertan’da mutlu sona ulaştı
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı.

B.B. Erzurumspor'un küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi tek taraflı fesh olan Obertan'a birçok ekibinden teklif gelmesine rağmen futbolcu tercihini yine BB Erzurumspor'dan yana kullandı. Başkan Hüseyin Üneş'in çabalarıyla tekrar mavi-beyazlı formayı giyecek olan Obertan sözleşme imzalamak için Erzurum'a geldi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Erzurum ekibine katılan Obertan mavi-beyazlı forma ile 10 maça çıkıp 1'de gol kaydetmişti.

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