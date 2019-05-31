31 Mayıs 2019, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da 4 aday var

Erzurumspor'da 4 aday var
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Başkan Hüseyin Üneş, “4 hocayla görüştük. Hemen gelecek olanlar var. liglerini çok iyi bilen en doğru hocayı seçmeye çalışacağız” dedi

'e veda eden Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, takımın yeniden Süper Lig'e çıkarmak için en iyi şekilde mücadele edeceklerini vurgulayıp, camiaya umut verdi. Başkan Üneş, yeni sezon öncesinde ile yolların ayrılmasının ardından 4 tane yerli teknik direktör adayı üzerinde yoğunlaştıklarını da açıkladı. Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan mavi-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları erken başladı.

KONTRATI GEREĞİ AYRILDI

Dadaş'ta Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme gereği yolların ayrılması üzerine gözler takımın başına geçecek yeni hocaya çevrildi. Üneş, bir basın toplantısı düzenleyerek merak edilen sorulara yanıt getirdi. Erzurumspor Başkanı Üneş, 4 yerli teknik direktörle görüştüklerini belirterek, "Teknik direktör çalışmalarına başladık. 4 hocayla görüştük. Bayramdan sonraya kalma ihtimali var. Biz tamam dersek hemen gelecek olanlar var. 'yi çok iyi bilen en doğru hocayı seçmeye çalışacağız" diye konuştu.

'Kalsaydık devam edecektik'

Hamza Hamzaoğlu'na verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Hüseyin Üneş, Süper Lig'de kalsalardı tecrübeli çalıştırıcıyla devam edeceklerini söyledi. Başkan Üneş, "Hamza hocayla yaptığımız sözleşme gereği çalışmayacağız. Eğer ligde kalsaydık devam edecektik" ifadelerini kullandı.

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