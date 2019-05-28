Bu sezon her maçta sadece Leo Schwechlen 90 dakika oynadı
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen tek oyuncu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen oldu.
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda bazı oyuncular istikrarıyla öne çıktı.
Fransız futbolcu Schwechlen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla 34 maçta 90'ar dakika sahada kaldı ve Süper Lig'te bu sezon bunu başaran tek oyuncu unvanını elde etti.
Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ile Kasımpaşa formasıyla 9 gol atan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 34 maçta 3 bin 55 dakika süre aldı.
Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'in en önemli isimlerinden Edin Visca ise 34 maçta 3 bin 49 dakika görev yaptı.
Süper Lig'de her maçta görev alan diğer oyuncular Çaykur Rizesporlu Vedat Muric ile Gökhan Akkan oldu. Fileleri 17 kez havalandıran Muric 3 bin 24, kaleci Gökhan Akkan ise 3 bin 16 dakika şans buldu.
Ligde en fazla süre alan 15 futbolcu şöyle:
|Kulüp adı
|Futbolcu
|Maç sayısı
|Toplam dakika
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|Leo Schwechlen
|34
|3060
|Medipol Başakşehir
|Mert Günok
|34
|3055
|Kasımpaşa
|Trezeguet
|34
|3055
|Medipol Başakşehir
|Edin Visca
|34
|3049
|Çaykur Rizespor
|Vedat Muric
|34
|3024
|Çaykur Rizespor
|Gökhan Akkan
|34
|3016
|Demir Grup Sivasspor
|Hakan Arslan
|33
|2970
|Galatasaray
|Fernando Muslera
|33
|2970
|Atiker Konyaspor
|Serkan Kırıntılı
|33
|2970
|Medipol Başakşehir
|Caicara
|33
|2970
|Göztepe
|Beto
|33
|2965
|Kasımpaşa
|Popov
|33
|2922
|Göztepe
|Titi
|32
|2880
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|İbrahim Sehic
|32
|2880
|Antalyaspor
|Nazım Sangare
|32
|2880
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