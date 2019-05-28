28 Mayıs 2019, Salı

BB ERZURUMSPOR

Bu sezon her maçta sadece Leo Schwechlen 90 dakika oynadı

Bu sezon bunu sadece o başardı
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Spor Toto 'de 2018-2019 sezonunda tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen tek oyuncu 'dan oldu.

'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda bazı oyuncular istikrarıyla öne çıktı.

Fransız futbolcu Schwechlen, formasıyla 34 maçta 90'ar dakika sahada kaldı ve 'te bu sezon bunu başaran tek oyuncu unvanını elde etti.

'in file bekçisi ile formasıyla 9 gol atan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 34 maçta 3 bin 55 dakika süre aldı.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'in en önemli isimlerinden ise 34 maçta 3 bin 49 dakika görev yaptı.

Süper Lig'de her maçta görev alan diğer oyuncular Çaykur Rizesporlu Vedat Muric ile oldu. Fileleri 17 kez havalandıran Muric 3 bin 24, kaleci Gökhan Akkan ise 3 bin 16 dakika şans buldu.

Ligde en fazla süre alan 15 futbolcu şöyle:

Kulüp adıFutbolcuMaç sayısıToplam dakika
Büyükşehir Belediye ErzurumsporLeo Schwechlen343060
Medipol BaşakşehirMert Günok343055
KasımpaşaTrezeguet343055
Medipol BaşakşehirEdin Visca343049
Çaykur RizesporVedat Muric343024
Çaykur RizesporGökhan Akkan343016
Demir Grup SivassporHakan Arslan332970
GalatasarayFernando Muslera332970
Atiker KonyasporSerkan Kırıntılı332970
Medipol BaşakşehirCaicara332970
GöztepeBeto332965
KasımpaşaPopov332922
GöztepeTiti322880
Büyükşehir Belediye Erzurumsporİbrahim Sehic322880
AntalyasporNazım Sangare322880
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