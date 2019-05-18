18 Mayıs 2019, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Erzurumsporlu futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, taktik ağırlıklı çift kale maç ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda sakatlıkları bulunan ve Gabriel Obertan yer almadı.

Mavi-beyazlı ekip, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



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