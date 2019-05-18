18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Erzurumspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 18.05.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Erzurumsporlu futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, taktik ağırlıklı çift kale maç ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan yer almadı.
Mavi-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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