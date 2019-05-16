17 Mayıs 2019, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

, 'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mavi-beyazlı ekibin koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana, sakatlığı süren ve Gabriel Obertan katılmadı.

, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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