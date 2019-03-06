06 Mart 2019, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

"Ligde kalacağız"

Ligde kalacağız
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

İlk idmanına çıkan , “Çok zor bir mücadelenin içine giriyoruz ama başaracağımızdan eminiz. İnanmasak gelmezdik” şeklinde konuştu.

BB Erzurumspor, ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna 'nu getirmişti. Kariyerinde , ve Türkiye Süper Kupası bulunan başarılı çalıştırıcı, Erzurumspor'un ligde kalacağına inandığını söyledi. Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Hamzaoğlu, "Erzurumspor koşan, mücadele eden, son ana kadar bırakmayan, pes etmeyen bir takım olduğu için de çok fazla düşünmeden teklif edilen görevi kabul ettik" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARI TANIYORUM

90 dakika hiç susmayan ve takımını destekleyen Erzurum taraftarına mahcup olmak istemediklerini söyleyen Hamzaoğlu şöyle konuştu: "Sezon sonuna kadar çok zor mücadele içine giriyoruz ama bunu başaracağımızdan eminiz. İnancımız tam ve son ana kadar da bu inancı sağlam tutacağız. Erzurumspor'un ligde kalacağına inancımız olmasaydı burada olmazdık. Takımın maçlarını izliyordum ve oyuncuları tanıyorum. Takımda çok değişim şu anda mümkün değil. Ufak tefek dokunuşlarımız olacak."
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