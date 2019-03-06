06 Mart 2019, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor, teknik direktör Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı

Erzurumspor Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2019

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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