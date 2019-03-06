06 Mart 2019, Çarşamba
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Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Erzurumspor, teknik direktör Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 06.03.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
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