Evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “3 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 3 puanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydederek, "3 puanı kazanacak kadar oynadık. Her iki takımında 3 puana ihtiyacı vardı. 1-0 öne geçerek oyunun büyük bir bölümün kontrol ettik, ilk devreye moralli girdik. İkinci yarı başı itibariyle ilk 10 dakika çok basit top kayıpları bizi kendi sahamıza hapis etti, golü yedik 1-1. Sonra ciddi rakibin çok üzerinde oyun oynadık. Geriye hapis ettik son vuruşlarda etkili olamadık. Bakıldığı zaman mücadele istek adına oyuncularımı tebrik ediyorum. Galatasaray'da çok yetenekli oyuncuları var. Gönül ister ki bu mücadelenin 3 puanla taçlanmasıydı. Her maç bizim için çok kıymetli, kaybetmemekte şu ortamda çok önemliydi. Dolu stat da oynamak keyif veren unsur. Zaman zaman 1-1 den sonra onlar da suskunluk içerisine girdi. Futbol adına keyifli bir akşam oldu. Mücadeleye devam edeceğiz. 10 hafta var. Son 5 yılda 37 puan hep kurtarmış ligde kalmak için. Bundan sonraki maçları kaybetmemek çok önemli. Planlamamız 38-39 puan" şeklinde konuştu.