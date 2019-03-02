02 Mart 2019, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Ahmet Dal: "Galatasaray'dan maç saati için talep gelmedi"

Erzurumspor'dan flaş maç saati açıklaması
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Spor Toto ’in 24’üncü haftasında ’ı evinde ağırlayacak olan ’da basın sözcüsü , “Yaklaşık 15-20 gün önce , 3 haftalık maç programını açıkladığında Galatasaray maçını da saat 19.00 olarak belirledi.  Biz geçen hafta karşılaştığımız Ankaragücü maçına, Galatasaray maçının saat 19.00’da oynanacağını bilerek çıktık. Maç bitti, haftalık programımızı 19.00’a göre yaptık” dedi.

B.B Erzurumspor- mücadelesinin oynanacağı maç saati ile ilgili olarak , "Yayıncı kuruluşun 4 büyüklerin izlenilmesini istediği maçlar hep akşam saatlerinde oynanır. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi maçları hep akşam oynanır. İnsanlar da ona göre programlarını yaparlar. Stadyuma gelemeyenler de evinden izler. Erzurumsporumuz ve Anadolu kulüpleri genelde gündüz saatlerinde, yayıncı kuruluşun ve 'nun () fikstür planlamasına göre maçlarını oynar. 'da Galatasaray'a karşı oynadığımız maç akşam saatlerindeydi, ile oynadığımız maç da akşam oynandı.Beşiktaş'ı evimizde ağırladığımız mücadele de yine akşam saatlerindeydi. Yaklaşık 15-20 gün önce TFF, 3 haftalık programı açıkladığında Galatasaray maçını da saat 19.00 olarak belirledi. Biz geçen hafta karşılaştığımız Ankaragücü maçına, Galatasaray maçının saat 19.00'da oynanacağını bilerek çıktık. Maç bitti, haftalık programımızı akşam 19.00'a göre yaptık. Hocamız antrenman programını 19.00'a göre yaptı. Ne kulübümüze, ne başkanımıza, ne de kulüp müdürümüze resmi ve gayri resmi, Galatasaray Kulübü'nden, yayıncı kuruluştan ve TFF'den maç saatinin değişikliği ile ilgili hiçbir talep gelmedi. Böyle bir şeyin sadece duyumunu aldık. Maçın saatini değiştirmek için kulübe resmi evrak veya bir telefon gelmedi. Kulübe veya başkanımıza maç saatinin değişimi ile ilgili resmi bir istek veya talep gelseydi, bunu kendi içinde değerlendirirdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Erzurumspor maçı saatiyle ilgili resmi açıklama

"GALATASARAY BİZİ İSTANBUL'DA ÇOK İYİ AĞIRLADI"
Galatasaray'ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını vurgulayan Dal, "Galatasaray'ın Türk futbolundaki yeri hepimizin malumu, Avrupa'da ülkemizi temsil etmiş kupalar kazanmış, ülke olarak bizi mutlu etmiş bir takım. Onlar bizi İstanbul'da çok güzel ağırladılar. ''e hoş geldin pankartı açtılar. Biz de onları Erzurum'da 'Dadaş'a yakışır bir şekilde, gelen tüm takımlara, misafirlerimize olduğu gibi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bizim derdimiz maça gelenlere güzel bir futbol izletmek. Artık bu konunun kapatılması hepimizin menfaatine" açıklamasını yaptı.

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