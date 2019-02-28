28 Şubat 2019, Perşembe
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Kritik haftalar başladı
Giriş Tarihi: 27.02.2019
Erzurumspor’un hocası Mehmet Özdilek, “Dikkatli olmalıyız” dedi.
Düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, Galatasaray maçı öncesi telafisi olmayan haftalara girdiklerini vurguladı. Özdilek, "Yeni MHK ile hakemlerin daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Artık her takım için geri dönüşü olmayan haftalar başladı. Hakikaten futbolun konuşulduğu maçların oynanması en büyük hayalim" dedi. Erzurum, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını devam ettirdi.
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