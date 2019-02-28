28 Şubat 2019, Perşembe

BB ERZURUMSPOR

Kritik haftalar başladı

Kritik haftalar başladı
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Erzurumspor’un hocası , “Dikkatli olmalıyız” dedi.

Düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör , maçı öncesi telafisi olmayan haftalara girdiklerini vurguladı. Özdilek, "Yeni MHK ile hakemlerin daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Artık her takım için geri dönüşü olmayan haftalar başladı. Hakikaten futbolun konuşulduğu maçların oynanması en büyük hayalim" dedi. Erzurum, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını devam ettirdi.

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