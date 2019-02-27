27 Şubat 2019, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2019

, 'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı pas ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

temsilcisinin yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanında sakatlığı bulunan defans oyuncusu Pierre Kanstrup, takımdan ayrı koştu.

, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



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