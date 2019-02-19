19 Şubat 2019, Salı

BB ERZURUMSPOR

Başkent'te final!

Başkent'te final!
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Sivas zaferiyle 8 hafta sonra kazanan Erzurum, üç puan üzerindeki A.Gücü ile kozlarını paylaşacak.

Sivas'ı farklı yenerek 8 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Erzurum, gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile adeta final gibi bir maça çıkacak. 21 puana yükselen mavi-beyazlılar, ateş hattında umutlandı. Başkent ekibi ise puanını 24'e çıkartarak 16. sırada yer aldı. İki takımın da Ankara'daki mücadelesi nefesleri kesecek. Dadaş'ın Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Maç kazanamamanın stresini yaşıyorduk. Yeni oyuncularla değişen oyun sistemimiz öncelikli olarak Başakşehir'de 1 puanla karşılığını verdi. maçı özellikle sıralamadaki makasın açılmaması adına muhakkak kazanmamız gereken maçtı" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
Kazanmaya mecburuz Kazanmaya mecburuz
Erzurumspor hasreti bitirecek Erzurumspor hasreti bitirecek
Çaykur Rizespor hem 3 puan hem nefes aldı! Çaykur Rizespor hem 3 puan hem nefes aldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör