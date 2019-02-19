19 Şubat 2019, Salı
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Başkent'te final!
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Sivas zaferiyle 8 hafta sonra kazanan Erzurum, üç puan üzerindeki A.Gücü ile kozlarını paylaşacak.
Sivas'ı farklı yenerek 8 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Erzurum, gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile adeta final gibi bir maça çıkacak. 21 puana yükselen mavi-beyazlılar, ateş hattında umutlandı. Başkent ekibi ise puanını 24'e çıkartarak 16. sırada yer aldı. İki takımın da Ankara'daki mücadelesi nefesleri kesecek. Dadaş'ın Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Maç kazanamamanın stresini yaşıyorduk. Yeni oyuncularla değişen oyun sistemimiz öncelikli olarak Başakşehir'de 1 puanla karşılığını verdi. Sivasspor maçı özellikle sıralamadaki makasın açılmaması adına muhakkak kazanmamız gereken maçtı" ifadelerini kullandı.
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