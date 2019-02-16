16 Şubat 2019, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Kazanmaya mecburuz

Kazanmaya mecburuz
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

’ı konuk edecek ateş hattındaki ’da Şifo Mehmet, “Çok önemli bir maç. ’tan daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Ligde 17. sıradaki Erzurumspor, evindeki maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Mavi-beyazlıların tecrübeli , galibiyete Sivasspor'dan daha fazla ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Bazı maçlar vardır konuşmanın da ötesinde ki müsabakalardır. Bizim açımızdan önemli bir maç. 'tan daha fazla ihtiyacımız var. Evimizde oynuyoruz bu bir gerçek. Bunları lehimize çevirmeliyiz. İçerideki maçlarımızda sıkıntı yaşadığımız gibi bir gerçek var. Dış saha performansımız oldukça iyi, içeride biraz sıkıntıya girdik. Rakiplerden daha fazla mücadele edip, daha fazla istememiz gerekiyor ki ön plana çıkalım" ifadelerini kullandı.
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