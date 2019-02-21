21 Şubat 2019, Perşembe

BB ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2019

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile Emin Evim arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Erzurum ekibi, 23. haftada 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maça, yeni sponsorun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.

Sezon sonuna kadar geçerli olan anlaşmaya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısıyla duyurulacak.

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