21 Şubat 2019, Perşembe
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor
Giriş Tarihi: 21.02.2019
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Emin Evim arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Erzurum ekibi, 23. haftada 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maça, yeni sponsorun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.
Sezon sonuna kadar geçerli olan anlaşmaya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısıyla duyurulacak.
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