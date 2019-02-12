13 Şubat 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Erzurumspor hasreti bitirecek
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Lider Başakşehir karşısında galibiyeti kaçıran Erzurumspor, evinde oynayacağı Sivas maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Alt sıralardan bir an önce kurtulmak isteyen mavi-beyazlılar, 24 Kasım 2018'de evinde Antalya'yı yendikten sonra 8 maçtır galibiyet sevinci yaşayamadı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Sivas maçını taraftarımızın da desteğiyle kazanarak çıkışa geçeceğiz" diye camiaya umut verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!