13 Şubat 2019, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor hasreti bitirecek

Erzurumspor hasreti bitirecek
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Lider Başakşehir karşısında galibiyeti kaçıran Erzurumspor, evinde oynayacağı maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Alt sıralardan bir an önce kurtulmak isteyen mavi-beyazlılar, 24 Kasım 2018'de evinde 'yı yendikten sonra 8 maçtır galibiyet sevinci yaşayamadı. , " maçını taraftarımızın da desteğiyle kazanarak çıkışa geçeceğiz" diye camiaya umut verdi.
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