24 Ocak 2019, Perşembe

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor'da Özer Hurmacı'yla yollar ayrıldı

BB Erzurumsporda Özer Hurmacı ile yollar ayrıldı
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 Giriş Tarihi: 24.01.2019

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak BB Erzurumspor, 'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı'nın kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü"

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