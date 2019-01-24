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BB Erzurumspor'da Özer Hurmacı'yla yollar ayrıldı
Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 Giriş Tarihi: 24.01.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Özer Hurmacı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak BB Erzurumspor, Özer Hurmacı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı'nın kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü"
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