23 Ocak 2019, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

BB. Erzurumspor'da Erhan Çelenk'le yollar ayrıldı

BB. Erzurumsporda Erhan Çelenkle yollar ayrıldı
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2019

, 3 şampiyonluk yaşadığı kadrosunda yer alan ortaya saha oyuncusu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

'a 2015 yılı Ağustos ayı transfer döneminde 'nden transfer edilen , başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Takımının 3'üncü Lig, 2'inci Lig ve 1'nci Lig'de yaşadığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Erhan Çelenk, 'de kısa süreli mavi-beyazlı formayı giydi. 29 yaşındaki Akçaabat doğumlu futbolcu, bu sezon BB. Erzurumspor'la toplam 11 maça çıkarken, 4'ünde ilk 11'de oynadı. 427 dakika sahada kalan oyuncu, bir sarıkart gördü. Çelenk'in eski hocası 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gazişehir Gaziantep FK'ya imza atacağı öğrenildi.

BB. Erzurumspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Erhan Çelenk'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kaptanımız Erhan Çelenk'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmazı katkıları nedeniyle teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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