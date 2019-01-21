21 Ocak 2019, Pazartesi
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forvet transferi
Giriş Tarihi: 21.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet Kristian Fardal Opseth ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Norveçli forvet ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
Kristian Fardal Opseth'in yarın kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
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