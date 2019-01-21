21 Ocak 2019, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forvet transferi

BB Erzurumsporda forvet transferi
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2019

ekiplerinden , Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Norveçli forvet ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

'in yarın kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.



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