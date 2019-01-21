21 Ocak 2019, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2019

ekiplerinden , 19. haftada 25 Ocak Cuma günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan idmana katılmazken, tedavisi süren Arsen Khubulov ise saha kenarında antrenörlerin gözetiminde düz koşu yaptı.



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