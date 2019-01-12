Pierre Kanstrup Erzurumsporda

12 Ocak 2019, Cumartesi
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Pierre Kanstrup Erzurumspor'da
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Danimarkalı savunma oyuncusu Pierre Kanstrup ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin 29 yaşındaki stoper ile 1,5 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Ara transfer döneminde uzun süredir sessizliğini koruyan Erzurumspor, aradığı stoperi Danimarka'nın Aarhus takımında buldu. Defans hattında takıma önemli katkılar sunması beklenen Kanstrup, sağlık kontrolünden geçti.
Deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başlayacak.
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