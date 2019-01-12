12 Ocak 2019, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Pierre Kanstrup Erzurumspor'da

Pierre Kanstrup Erzurumsporda
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Danimarkalı savunma oyuncusu ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin 29 yaşındaki stoper ile 1,5 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde uzun süredir sessizliğini koruyan Erzurumspor, aradığı stoperi Danimarka'nın Aarhus takımında buldu. Defans hattında takıma önemli katkılar sunması beklenen Kanstrup, sağlık kontrolünden geçti.

Deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başlayacak.



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