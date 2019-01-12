12 Ocak 2019, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Badji İstanbul’da

Badji İstanbul’da
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

Lider 'in transfer etmek istediği, Elmander tarafından G.Saray'ın da gündemine getirilen 21 yaşındaki Senegalli golcü Aliou , 'a geldi.

'te Djurgardens'ta oynayan genç golcünün sözleşmesi 2020'de bitecek. 2.5 milyon euro bonservis istenen 1.89 boyundaki , geçen sezon 32 maçta 10 gol, 3 asist yaptı.
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