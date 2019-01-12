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Badji İstanbul’da
Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019
Lider Başakşehir'in transfer etmek istediği, Elmander tarafından G.Saray'ın da gündemine getirilen 21 yaşındaki Senegalli golcü Aliou Badji, İstanbul'a geldi.
İsveç'te Djurgardens'ta oynayan genç golcünün sözleşmesi 2020'de bitecek. 2.5 milyon euro bonservis istenen 1.89 boyundaki Badji, geçen sezon 32 maçta 10 gol, 3 asist yaptı.
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BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
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