12 Ocak 2019, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş: "Bayrağı zirveye birlikte taşıyacağız"

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Bayrağı zirveye birlikte taşıyacağız
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

kampının ardından ikinci yarının ilk maçında sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da geçen hafta yapılan Genel Kurul’da göreve gelen Kulüp Başkanı futbolcularla bir araya geldi, camia olarak kenetlenerek başarıya ulaşacaklarına vurgu yaptı.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve Sportif Direktör Zafer Demir'in de katıldığı toplantıda, ligin ikinci yarısında puan sıralamasında üst basamaklara tırmanacaklarına yürekten inandığını söyleyen Başkan Üneş, "Hem futbolcu kadromuz, hem tecrübeli teknik heyetimiz ve de güçlü camiamızla birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek başarılı olacağımızdan şüphem yok" dedi.

"Şampiyonluklarımızın mimarı Onursal Başkanımız 'in hep yanımızda olması çok büyük bir moral, büyük bir güç, çok teşekkür ediyorum" diyen Başkan , kendilerine çok güvendiğini belirttiği Mavi-Beyazlı oyunculara şöyle seslendi:

"Ben önceki yönetimlerde de görev aldım, şampiyonluklar yaşadım. Bu camianın gücünü, inancını, potansiyelini ve el ele vererek neler başarabileceğini iyi biliyorum. Siz çok daha iyi yerlere layıksınız ve ikinci yarıda hak ettiğiniz yerde olacağınızı biliyorum. Bu yolda teknik heyetimizin bilgilerinden faydalanacağız, taraftar gücümüzü arkamıza alacağız, biz de yönetim olarak çok çalışacağız, Ve siz de kalitenizi, kendi gücünüzü ortaya koyarak bu güzide camiaya hak ettiği başarıları tattıracaksınız. Size inanıyor, güveniyorum. Başarı bayrağını adım adım zirveye taşıyacağız."

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