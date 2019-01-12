12 Ocak 2019, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Dadaş'ta stopere Viking

Dadaşta stopere Viking
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Erzurum, ’da Aarhus’un kaptanı 29 yaşındaki Kanstrup’la anlaştı. Sağlık kontrolü sonrası imza atılacak.

Erzurumspor, ilk imzasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Savunmayı güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda ligde var olma savaşı verecek olan , Süper Ligi'nde Aarhus'ta oynayan, takım kaptanı 29 yaşındaki stoper 'u Erzurum'a getirdi. İkinci yarıda şehrin sert doğa koşullarına da uyum sağlayabilecek futbolcu arayışındaki Erzurum'un tercihini, İskandinav bölgesi oyuncularından yana kullanmayı seçtiği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçerse kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmenin altına imza atacak. 1.88 boyundaki dev Viking'in kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek. Kanstrup, bu sezon 18 maçta oynadı, 1 gol attı.
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