10 Ocak 2019, Perşembe

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'un hedefi ilk 10

Erzurumsporun hedefi ilk 10
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2019

Spor Toto ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı , üç büyük takımın bonkörce dağıttığı puanlara bakıldığında çok kötü durumda olmadıklarını, ikinci yarıda doğru dokunuşlarla ilk 10'un içinde yer bulacaklarına inandığını belirtti.

Mavi-beyazlı kulübün geçen hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak başkanlığa seçilen , takımın durumuyla ilgili ilk değerlendirmelerini AA muhabirine yaptı.

Üneş, önceki yönetimde görev aldıktan sonra başkanlığa aday olduğunu anlatarak, "Yeni bir başkan ve yeni bir yönetimle yola çıktık. Takımın durumunu iyi bilenlerdenim. Yeni yönetimin enerjisini yansıtıp, takımımızı hak ettiği yere taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Teknik direktörlük görevine 'in getirilmesiyle takımın çok iyi direnç göstererek puanlar topladığını anımsatan Üneş, şu ifadeleri kullandı:

"Sıralamadaki yerimiz biraz aşağılarda görünse de orta sıralardaki takımlarla aramızda çok büyük puan farkı olmadığını futbolu takip eden herkes görüyor. Çok hızlı yükseliş dönemi geçirdikten sonra 'e yükseldik. Bu sezon en büyük hedefimiz öncelikle ligde kalmak. Sıralama anlamında orta sıraların üzerinde olacağımızı düşünüyoruz."

Üneş, ligin ilk yarısında takımın önemli direnç gösterdiğini ve eksikliklere rağmen kimsenin beklemediği futbolun ortaya konulduğunu dile getirdi.

"Çok kötü durumda değiliz"

Bazı maçlarda haklarının yenildiğini ifade eden Hüseyin Üneş, "Hakkımızın yenildiği maçlar oldu. Bu durum maçından başlayıp , Akhisarspor maçlarını analiz edince tekrar görünecektir. Buna rağmen ve alt sıralardaki rakiplerimize baktığımızda, bunun yanında üç takımın bonkörce dağıttığı puanlar göz önünde bulundurulduğunda çok kötü durumda değiliz. İkinci yarıda doğru dokunuşlarla kendimizi ilk 10'un içinde bulacağız." şeklinde konuştu.

Takımın ilk yarıdaki eksikliklerine rağmen kaybedilen maçlar tek tek analiz edildiğinde "ezilerek" veya oyundan düşerek çok ciddi anlamda kaybettiği maçlar olmadığının görüleceğini aktaran Üneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahamızdaki Beşiktaş, deplasmanda ile oynadığımız maçlar ortada. Ankaragücü ile evimizde yaptığımız maçta da 90 dakika tek kale oynadık ama bu, bazen atamayınca uzatma dakikalarında kontratakta gol yiyorsunuz, yeniliyorsunuz. Bu maçlarda çok şanssızlıklar yaşadık."



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