03 Ocak 2019, Perşembe

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'a Meksikadan dinamo

Erzurumspora Meksikadan dinamo
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

basını BB 'un Rangerslı ile ilgilendiğini öne sürdü.

Sezonun ilk yarısında orta saha ve hücum hattında sıkıntı yaşayan , transferde nokta atışı yapmak için ince eleyip, sık dokuyor. Dört koldan çalışmalarını sürdüren Doğu ekibinin orta saha adayları arasına İskoçya'dan bir Meksikalı da girdi. basını; Dadaş'ın bonservisi Glasgow Rangers'ta olan orta saha ile ilgilendiğini iddia etti. 2017'de 3 milyon euro'ya Chivas'tan İskoç devine transfer olan Pena, Rangers'a adapte olamadı ve sürekli kiralandı. Son olarak sezonun ilk yarısında Necaxa'da forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 9 maçta 253 dakika ter döktü. Sözleşmesi 2020'de bitecek olan ve Rangers'a geri dönen Meksikalı dinamonun da Erzurumspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi

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