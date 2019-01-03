Erzurumspora Meksikadan dinamo

İskoç basını BB Erzurumspor'un Rangerslı Carlos Pena ile ilgilendiğini öne sürdü.

Sezonun ilk yarısında orta saha ve hücum hattında sıkıntı yaşayan Erzurumspor, transferde nokta atışı yapmak için ince eleyip, sık dokuyor. Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Doğu ekibinin orta saha adayları arasına İskoçya'dan bir Meksikalı da girdi. İskoç basını; Dadaş'ın bonservisi Glasgow Rangers'ta olan orta saha Carlos Pena ile ilgilendiğini iddia etti. 2017'de 3 milyon euro'ya Chivas'tan İskoç devine transfer olan Pena, Rangers'a adapte olamadı ve sürekli kiralandı. Son olarak sezonun ilk yarısında Necaxa'da forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 9 maçta 253 dakika ter döktü. Sözleşmesi 2020'de bitecek olan ve Rangers'a geri dönen Meksikalı dinamonun da Erzurumspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi