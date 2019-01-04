04 Ocak 2019, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Pazdan savaşı kızıştı

Pazdan savaşı kızıştı
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

'den birçok takımla görüşen Polonyalı stoperin son talibi Erzurumspor oldu. Dadaşlar’ın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ekipleri, karşı karşıya geldi. Daha önce Y.Malatya ve Akhisar'ın talip olduğu Michal Pazdan, bu kez de Erzurumspor'un gündemine geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Polonyalı stopere talip olan mavi-beyazlıların, kulübü 'ya 750 bin euro teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki savunmacıya da cazip bir teklif sunan Dadaş'ın tranfseri bitirme aşamasına getirdiği ifade edildi. Polonya 'yla 35 maça çıkan Pazdan, bu sezon 7 karşılaşmada görev yaptı.

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