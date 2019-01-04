04 Ocak 2019, Cuma
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Pazdan savaşı kızıştı
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019
Süper Lig'den birçok takımla görüşen Polonyalı stoperin son talibi Erzurumspor oldu. Dadaşlar’ın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, karşı karşıya geldi. Daha önce Y.Malatya ve Akhisar'ın talip olduğu Michal Pazdan, bu kez de Erzurumspor'un gündemine geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Polonyalı stopere talip olan mavi-beyazlıların, kulübü Legia Varşova'ya 750 bin euro teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki savunmacıya da cazip bir teklif sunan Dadaş'ın tranfseri bitirme aşamasına getirdiği ifade edildi. Polonya Milli Takımı'yla 35 maça çıkan Pazdan, bu sezon 7 karşılaşmada görev yaptı.
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