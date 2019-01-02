02 Ocak 2019, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'un Antalya kampı başladı

Erzurumsporun Antalya kampı başladı
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

ekiplerinden 'un, sezonun ikinci yarısı öncesi başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, ligde öncesi 'da yapacağı hazırlıklar kapsamında dün akşam Belek'te toplandı.

Erzurum temsilcisi, teknik direktör yönetiminde yaptığı ilk antrenmanda salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Antalya'da 8 Ocak'a kadar kamp yapacak , sezonun 18. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.

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