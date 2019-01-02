Erzurumsporun Antalya kampı başladı

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Erzurumspor'un Antalya kampı başladı
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı başladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, ligde ikinci yarı öncesi Antalya'da yapacağı hazırlıklar kapsamında dün akşam Belek'te toplandı.
Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yaptığı ilk antrenmanda salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Antalya'da 8 Ocak'a kadar kamp yapacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.
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